Співачка Оля Цибульська, кума артиста Дзідзьо, насмішила жартівливим відео на честь Хеллоуїна, показавши найбільші чоловічі страхи.

Знімати ролик 35-річної Цибульській допомагала її юна подружка-блогерка Влада Юрченко, відома під ніком "podrrostok". Відповідними кадрами співачка поділилася в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Обережно, костюми на Хелловін, яких реально злякаються чоловіки👻 😂. Допиши свій варіант, буду "лайкати" профілі найсмішнішим", - йдеться в підписі.

На кадрах Цибульська постала в прозорій блузі і коротенькому шкіряному комбінезоні. Оля і її напарниця тримали в руках плакати, на яких було написано, чого ж саме боятися всі чоловіки: "несподівана виписка з кредитки"; "немитий посуд"; "відповідальність"; "температура 36,7" і "тиша під час се*су".

Користувачі оцінили жарт, залишивши безліч коментарів:

"🔥 🔥ржака😍"

"Немитий посуд це жесть😂"

"Браво🔥"

"Розбитий бампер ❤️"

"Порядок в шафці з інструментами або гаражі😂"

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