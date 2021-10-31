Співачка Оля Цибульська, кума артиста Дзідзьо, насмішила жартівливим відео на честь Хеллоуїна, показавши найбільші чоловічі страхи.
Знімати ролик 35-річної Цибульській допомагала її юна подружка-блогерка Влада Юрченко, відома під ніком "podrrostok". Відповідними кадрами співачка поділилася в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
"Обережно, костюми на Хелловін, яких реально злякаються чоловіки👻 😂. Допиши свій варіант, буду "лайкати" профілі найсмішнішим", - йдеться в підписі.
На кадрах Цибульська постала в прозорій блузі і коротенькому шкіряному комбінезоні. Оля і її напарниця тримали в руках плакати, на яких було написано, чого ж саме боятися всі чоловіки: "несподівана виписка з кредитки"; "немитий посуд"; "відповідальність"; "температура 36,7" і "тиша під час се*су".
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Користувачі оцінили жарт, залишивши безліч коментарів:
"🔥 🔥ржака😍"
"Немитий посуд це жесть😂"
"Браво🔥"
"Розбитий бампер ❤️"
"Порядок в шафці з інструментами або гаражі😂"
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