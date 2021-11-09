Жена актера "Квартал 95" Степана Казанина (настоящее имя – Сергей) рассказала об их младшем сыне, пророча ему будущее актера или сценариста.

С 1993 года Степан Казанин женат на дизайнере Наталие, в браке с которой у него родились двое сыновей, передает Politeka.net. Впервые пара стала родителями в 1998 году - тогда на свет появился их сын Степан. Парень уже довольно взрослый и окончил математический факультет одного из московских вузов.

А в 2010 году у звездных супругов родился Петр. Сейчас мальчик учится в школе и живет с родителями.

Наталья в новом посте в Инстаграм рассказала о младшем сыне. По ее словам, Петр будет успешным сценаристом или артистом. Оказывается, женщина подслушала разговор ребенка с другом, в котором он, изображая маму, рассказал, как она отреагирует на разбитую чашку.

"Мда, не думала, что не дождавшись признания и популярности хоть на каком-то поприще, я стану объектом такой изысканной и саркастической пародии", - написала она.

Пост был подкреплен теплыми семейными снимками.

"Красавчики 😍❤️", "Наташа, важно, чтобы все были счастливы ❤️😍", "Какие у вас красивые сочные фото🔥 И семья- загляденье 😍", "Фото крутое сколько красок🔥🔥🔥😍😍😍Вы крутые🥰🥰🥰😜😜😜", "Ну точно артист растет👏 я даже представила, как вы хохотали после такого этюда о чашке😂", - написали пользователи сети.

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