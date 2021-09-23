Актер "Квартал 95" Степан Казанин (настоящее имя - Сергей) похвастался семьей на новом фото

С 1993 года артист женат на дизайнере, Наталье, сообщает Politeka.net. В 1998 году у пары родился сын Степан, который окончил математический факультет одного из московских вузов. А в 2010-ом на свет появился младший сын Петр.

На семейных снимках супруги и их дети выглядят счастливыми. На редком фото в Инстаграм-группе "Квартал 95" Казанин появился с женой и младшим сыном. Семья улыбалась, позируя вместе с собакой.

"Осень - пора домашнего уюта, запах свежеиспеченного печенья, пледов и чая ☕️🍁🍂🧡

А вы любите осень, друзья?", - написали авторы поста.

За три часа публикация собрала почти 3000 лайков и много комментариев. Одни пользователи сети писали слова комплиментов семье, а другие - обратили внимание на ее внешность.

"Здоровья вам и добра!!!!!!!!🔥🔥🔥🔥", "Любим осень и вас!!!!👏👏👏❤️", "Классные❤️❤️ а собакен вообще 🔥🔥🔥", "Красивые", "Подстригитесь. А то как из мультика Семейка Бигфутов", "А зима - два пледа и тонна чая ... 😂😂", "Как уютно.Люблю семью Казаниных, осень ... И конечно же, "Квартал-95". 😍😍😍", "Какие вы красавчики и даже ваш песик. Очень позитивное фото! Любим вас!", - написали пользователи сети.

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