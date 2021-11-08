Известная французская модель Тилан Блондо, к которой в детстве приклеилось прозвище «самая красивая девочка в мире», поразила кардинальной сменой имиджа.

Как пишет Politeka.net, 20-летняя модель стала популярной в четыре года, когда мама устроила ее работать моделью. Тогда ее прозвали «самой красивой девочкой в мире», поскольку ее необычная внешность никого не оставляла равнодушным. За свою карьеру красотка успела поработать с самыми известными брендами в мире, включая Lacoste, HugoBoss, Dolce&Gabbana и другие.

Сегодня Блондо является востребованной моделью, она часто участвует в показах, а также становится лицом известных брендов.

На свежем фото, которое появилось у нее в Инстаграм, она предстала с новой прической.

«Не узнать», «Одна из легенд красоты на все времена! Истории будут рассказываться спустя столетия», «Вечно красивая», «О, ты маленькое сердечко», «Моя милашка», «Тебе хорошо кудрявой», «Новый образ очень красивый», «Какие волосы», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тилан Блондо в бикини очаровала жарким селфи: "Выглядит, как другой человек".

Ранее сообщалось, что Тилан Блондо хвастнула фигурой в купальнике: яркие кадры.

Также Politeka рассказывала, что Тилан Блондо "обвесилась" украшениями ради съемки на берегу: "Потрясающая".