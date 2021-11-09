Украинская певица Оля Цибульская, которая является кумой Михаила Хомы (Дзидзьо), рассказала, что она думает о дружбе, включая приятельские отношения с мужчинами.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка организовала рубрику ответов на вопросы поклонников. У Цибульской поинтересовались, верит ли она в дружбу между мужчиной и женщиной. Ольга опубликовала фото с двумя молодыми парнями, отметив, что это ее близкие друзья.

«Очень. Если люди взрослые и самодостаточные – это клевая дружба. Вот два моих. Давно, надежно и без подтекстов», - подписала фото Цибульская.

Также у артистки попросили личный совет.

«Как доступно объяснить друзьям (мужского пола), что они унижают своими шутками?», - спросила одна из поклонниц.

«Мне кажется, друзьям достаточно один раз сказать прямо. Если не дошло – это не друзья. Ты сама выбираешь свое окружение. Троллить друг друга и смеяться вместе – это ок. Но если смешно только им..я бы не дружила», - поделилась своим мнением Цибульская.

Напомним, что Оля Цибульская в прозрачной блузе показала, чего боится мужской пол: "Осторожно!".

Ранее сообщалось, что Цибульская впечатлила талантами на ферме: «Доить я пробовала только…».

Также Politeka рассказывала, что Цибульская предупредила украинцев об опасности: "Карта заблокирована".