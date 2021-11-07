Відома співачка і телеведуча Ольга Цибульська, яка є подружкою і кумою Дзідзьо, здивувала розвагами на фермі з козами.

Як пише Politeka.net, Ольга зі своїм сином Нестором і своїми батьками вирушила на ферму з козами, де проявила несподіваний талант. Артистку навчили доїти козу, чому вона була неймовірно рада.

"Доїти я пробувала тільки корову, і то 1 раз в житті. Тоді не вийшло. А сьогодні так!",- підписала відео задоволена артистка, похвалившись своїм новим талантом.

Крім цього, Цибульська розповіла, що на фермі їм влаштували дегустацію сирів.

Артистка зазначила, що поїздка дала їй можливість згадати дитинство.

"Моє дитинство і батьків пройшло на Поліссі. В смт Рокитне. Це такі особливі емоції - принести свою дитину в будинок, де живе твоя бабуся. Пам'ятаю, як розплакалася, коли бабуся взяла Нестора на ручки", - віддалася спогадам Цибульська.

Вона також згадала, що у її родичів завжди був повний двір кіз.

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Як повідомляла Politeka, Цибульська попередила українців про небезпеку:"Карта заблокована".

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