Популярная певица и телеведущая Ольга Цибульская, которая является подругой и кумой Михаила Хомы (Дзидзьо), удивила фотографией с огромным животом.
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица устроила рубрику ответов на вопросы поклонников. Артистку спросили, был ли у нее токсикоз во время беременности. Звезда опубликовала фото со светского мероприятия, на котором позировала с большим животом.
«Не было. Была сильная изжога на последних неделях. Поэтому запивала Боржоми молоком и наоборот», - поделилась своим опытом артистка.
Также поклонники попросили звезду показать своего мужа, который никогда не появляется в ее социальных сетях. Ольга отреагировала на просьбу, поделившись горячим снимком, на котором крепко обнимает мужчину. Правда, лицо супруга оказалось спрятанным за Ольгой.
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Как известно, артистка замужем за экс-депутатом Радивиловского городского совета Сергеем Грисюком. Пара воспитывает сына Нестора.
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