Українська співачка Оля Цибульська, яка є кумою Михайла Хоми (Дзідзьо), розповіла, що вона думає про дружбу, включаючи приятельські стосунки з чоловіками.
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка організувала рубрику відповідей на запитання шанувальників. У Цибульської поцікавилися, чи вірить вона в дружбу між чоловіком і жінкою. Ольга опублікувала фото з двома молодими хлопцями, зазначивши, що це її близькі друзі.
«Дуже. Якщо люди дорослі і самодостатні – це кльова дружба. Ось двоє моїх. Давно, надійно і без підтекстів", - підписала фото Цибульська.
Також у артистки попросили особисту пораду.
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"Як доступно пояснити друзям (чоловічої статі), що вони принижують своїми жартами?",- запитала одна з прихильниць.
"Мені здається, друзям достатньо один раз сказати прямо. Якщо не дійшло-це не друзі. Ти сама вибираєш своє оточення. Тролити один одного і сміятися разом – це ок. Але якщо смішно тільки їм..я б не дружила", - поділилася своєю думкою Цибульська.
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