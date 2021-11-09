Українська співачка Оля Цибульська, яка є кумою Михайла Хоми (Дзідзьо), розповіла, що вона думає про дружбу, включаючи приятельські стосунки з чоловіками.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка організувала рубрику відповідей на запитання шанувальників. У Цибульської поцікавилися, чи вірить вона в дружбу між чоловіком і жінкою. Ольга опублікувала фото з двома молодими хлопцями, зазначивши, що це її близькі друзі.

«Дуже. Якщо люди дорослі і самодостатні – це кльова дружба. Ось двоє моїх. Давно, надійно і без підтекстів", - підписала фото Цибульська.

Також у артистки попросили особисту пораду.

"Як доступно пояснити друзям (чоловічої статі), що вони принижують своїми жартами?",- запитала одна з прихильниць.

"Мені здається, друзям достатньо один раз сказати прямо. Якщо не дійшло-це не друзі. Ти сама вибираєш своє оточення. Тролити один одного і сміятися разом – це ок. Але якщо смішно тільки їм..я б не дружила", - поділилася своєю думкою Цибульська.

Нагадаємо, що Оля Цибульська в прозорій блузі показала, чого боїться чоловіча стать: "обережно!".

Раніше повідомлялося, що Цибульська вразила талантами на фермі: "Доїти я пробувала тільки...".

Також Politeka розповідала, що Цибульська попередила українців про небезпеку:"Карта заблокована".