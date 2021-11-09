Американская певица, поп-идол подростков Билли Айлиш появилась на светском мероприятии в весьма экстравагантном наряде, спровоцировав волну критики в сети.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм «Зірковий шлях» появилось фото звезды с красной дорожки. Девушка выбрала черный наряд, который просвещался в некоторых местах. В новом образе Айлиш выглядела значительно старше своих лет.

«В сети насмехаются над новым образом Билли Айлиш. 19-летняя певица появилась на ежегодном гала-концерте Art+Film Gala LACMA в Лос-Анджелесе. Впрочем, ее выход спровоцировал немало хейтов», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях украинцы стали высказывать свое мнение по поводу образа юной звезды.

«Выглядит как тетушка из бухгалтерии», «Мне Билли очень нравится. Она не стесняется быть такой, какой хочет. В этом мы с ней схожи. Обожаю ее», «В таком образе она выглядит как 35-летняя тетя, вот вам и «Чем страшнее тем моднее», «Раньше говорили безвкусица, а теперь "свой стиль", «Она фанатка Ирины Аллегровой?», - пишут люди.

Напомним, что Билли Айлиш забыла о скромности, засветив фигуру в открытом купальнике: "Чертовски хороша!".

А еще Politeka писала, что Билли Айлиш удивила размером пухлых губ, кадры: «Почему ты такая…».

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