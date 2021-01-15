Зазвичай вони виглядають не так

Знаменита американська співачка Біллі Айліш вразила пухкими губами на новому фото

19-річна виконавиця, яка прославилася завдяки своєму незвичному для естради образу, поділилася новим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото співачка продемонструвала іншу, цього разу вже надруковану фотографію. На ній Біллі зображена крупним планом, дивлячись прямо в камеру.

Увагу до себе відразу привертають незвично великі губи співачки, які на цьому знімку виглядають незвично пухкими, ніби зірка їх зовсім недавно збільшила.

В іншому ж Айліш залишилася вірна своєму традиційному стилю. На її обличчі мінімум макіяжу, а погляд виглядає як завжди втомленим і злегка суворим.

"Я б злизала горе прямо з твоїх губ", - підписала кадр співачка.

Шанувальники співачки прийшли в захват від її нового знімка і буквально засипали Біллі компліментами.

"Чудова", "що відбувається?", "Моя щелепа впала на підлогу", "красива", "Чому ти така гаряча", - пишуть люди в коментарях до посту.

Як ми писали раніше, Айліш порадувала своїх шанувальників новим пустощами.

На одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося свіже фото із зіркою. Красуня сиділа на задньому сидінні автомобіля, спершись на скло. Біллі трохи вилізла з машини, щоб позувати на камеру.

Зеленоволоса красуня вирішила трохи побалуватися і показала мову своїм шанувальникам.

Нагадаємо, пустотлива Біллі Айліш влаштувала пустощі на задньому сидінні авто, кадри безсоромності: «гаряча крихітка».

Як повідомляла Politeka, зухвала Біллі Айліш відкинула сором, відшльопавши себе прямо перед камерою: "ні краплі сорому".

Також Politeka писала, що Біллі Айліш відкинула сором, засвітивши фігуру у відкритому бікіні: "Чертовски хороша!".