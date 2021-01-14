Американська співачка, поп-ідол останніх років Біллі Айліш порадувала шанувальників пустощами

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося свіже фото із зіркою. Красуня сиділа на задньому сидінні автомобіля, спершись на скло. Біллі трохи вилізла з машини, щоб позувати на камеру. Зеленоволоса красуня вирішила трохи побалуватися і показала язика своїм шанувальникам. Виглядала дівчина зухвало і дуже привабливо.

"Я хочу бачити її щасливе обличчя кожен день", - підписали фото автори аккаунта.

"Гаряча крихітка", - коротко прокоментували пост шанувальники.

Як відомо, Біллі Айліш стала широко відомою тільки в 2016 році, але вже встигла прославитися на весь світ. Норовлива співачка відома своєю щирістю і простотою. У 2020 році Біллі стала справжнім тріумфатором року, зібравши всі головні нагороди премії Греммі. Її пісні і альбом були визнані кращими, а саму співачку визнали справжнім відкриттям.

Раніше ми писали, що Біллі Айліш засвітилася поруч зі знаменитим красенем, виконавцем Джастіном Бібером. Парочку зняли разом на публічному заході. Зірки не приховували посмішки, тісно притулившись один до одного.

Нагадаємо, що зухвала Біллі Айліш відкинула сором, відшльопавши себе прямо перед камерою:"ні краплі сорому".

Як повідомляла Politeka, Біллі Айліш відкинула сором, засвітивши фігуру у відкритому бікіні: "Чертовски хороша!".

Також Politeka писала, що Біллі Айліш розірвала на собі футболку, розбередивши найсміливіші фантазії: "Зупиніться...".