Известный ресторатор, шоумен и судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво поделился скандальной историей, которая однажды произошла у него на работе.
Как пишет Politeka.net, шеф-повар рассказал о том, к чему могут привести служебные романы, на своей странице в Инстаграм.
Хименес-Браво признался, что за годы работы в его практике накопились разные случаи служебных романов, среди которых были и его собственные, которые, впрочем, закончились неудачно.
Однако, иногда подобные романы могут привести даже к увольнению. Так, Эктор рассказал, что однажды «поймал на горячем» двух своих сотрудников.
«Я проверял ночной камера, чтобы посмотреть, как убирают кухню. А увидел как повар и кондитер после закрытия занимались любовью просто на рабочий поверхность. Они не заметил, что там есть камера», - написал шеф-повар.
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Он подчеркнул, что не смог простить подобного поведения.
«Это был верх безответственность, я уволил обоих», - рассказал Хименес-Браво.
Рассказывая о собственных служебных романах, Эктор вспомнил случай, когда влюбился в коллегу из ресторана на Мальдивах, однако их роман продлился совсем недолго, а после расставания они оказались вдвоем на крохотном острове и еще долго работали там вместе.
Для себя Эктор видит только один правильный вариант служебного романа – когда пара работает в разных ресторанах.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" засветил особенную женщину на своей кухне.
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