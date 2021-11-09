Известная украинская певица Алина Гросу трогательно поздравила с днем рождения своего возлюбленного, российского актера Романа Полянского.

Как известно, за плечами у Гросу неудачный первый брак, который продлился совсем недолго. Певица признавалась, что тяжело переживала этот разрыв, поэтому поначалу не афишировала свои новые отношения. Впрочем, она так часто мелькала в компании Полянского, что вскоре все стало очевидно, и пара перестала скрываться.

Ради своей возлюбленной Полянский перебрался из России в Украину. Судя по всему, сейчас пара счастлива.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Гросу поздравила актера с днем рождения, сочинив для него стихотворение.

«Хочу тебя поздравить, mon ami

Пусть волшебством наполнится твой век

Пусть воплотятся в жизнь мечты твои.

Будь счастлив, дорогой мой человек», - написала певица.

Она поделилась их с Романом совместными фото. На снимках актер прижимал к себе возлюбленную, которая приобнимала его за шею. Гросу была в эффектном красном платье и берете такого же оттенка.

В комментарии к посту актер поблагодарил Алину за поздравления. Поклонники певицы также не прошли мимо.

«Шикарная пара, обожаю вас вы очень красивая пара», «Ну какие прекрасные вдвоём», «Не отвести глаз, самая красивая пара Вы очень гармонично смотритесь», «Молодцы! Вы нашли друг друга. Идеальна пара!», «Бони и Клайд», - пишут люди.

Напомним, Алина Гросу в кожаном костюме довела до безумия возлюбленного Полянского.

Как сообщала Politeka, возлюбленный Алины Гросу рассказал всю правду об их отношениях и ребенке.

Также Politeka писала, что известная ведущая опозорила Алину Гросу на глазах возлюбленного.