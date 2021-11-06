Популярная украинская певица Алина Гросу выложила в сеть необычное видео, на котором ее можно увидеть вместе с возлюбленным Романом Полянским.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая актриса и певица Алина Гросу, которая после развода с мужем начала отношения с российским актером Романом Полянским, поделилась в своем профиле в Instagram необычным видео. Похоже, ролик был снят на одной из фотосессий звезды, в которой принимал участие и ее бойфренд, а на фоне слышно отрывки новых песен артистки.

На цветных и черно-белых кадрах Алина запечатлена в фотостудии, она сидит в кресле, тогда как Роман крутится возле нее. Они как будто играют поссоренных влюбленных – певица выглядит грустной и обиженной, а актер пытается до нее достучаться. Похоже, по сюжету съемки девушка должна довести до безумия своего возлюбленного, и у нее это вышло.

В подписи к публикации Гросу написала: "Друзья мои, выбирайте, какую премьеру ждёте больше всего? Чувства на кассетах. Абракадабра. Виски. Роттердам". Пользователи тут же принялись комментировать новое видео звезды, отвечая на ее вопрос.

Напомним, Известная ведущая опозорила Алину Гросу на глазах возлюбленного: "Вы так хорошо сохранились".

Как сообщала Politeka, Возлюбленный Алины Гросу рассказал всю правду об их отношениях и ребенке: "Все дошло до...".

Также Politeka писала, что Алина Гросу срочно обратилась к украинцам: "Мы все дико переживаем".