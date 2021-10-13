Известная украинская певица Алина Гросу, которая стала одной из судей в проекте "Співають усі", удивила внешностью после пережитой трагедии.
Популярная исполнительница выступает на сцене с раннего возраста, передает Politeka.net. Сейчас Алина Гросу не только певица, но и актриса.
Звезда также активно ведет свой Инстаграм, сейчас на нее подписаны 467 тысяч пользователей сети. С фолловерами звезда делится не только приятным, но и тем, что ее ранит.
Так, 3 октября Алина Гросу рассказала о трагедии в семье. Оказывается, у певицы умерла бабушка, Клавдия Ивановна. Артистка призналась, что родственница оставила приятный след в ее сердце.
После пережитого горя красотка решила изменить внешность. В новом стори Инстаграм Гросу предстала кучерявой брюнеткой. Звезда поиграла с камерой, подмигивая в нее и выставляя язык.
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"Немножко шок-контента. Как вам?)", - написала певица.
Кадры не собрали лайков и комментариев открытом доступе, так как в сторис нет такой возможности.
Отметим, Алина Гросу, в основном, выпускает лирические песни и снимает на них клипы. Во многих клипах участвовал ее возлюбленный актер Роман Полянский.
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