Известная украинская певица Алина Гросу, которая стала одной из судей в проекте "Співають усі", удивила внешностью после пережитой трагедии.

Популярная исполнительница выступает на сцене с раннего возраста, передает Politeka.net. Сейчас Алина Гросу не только певица, но и актриса.

Звезда также активно ведет свой Инстаграм, сейчас на нее подписаны 467 тысяч пользователей сети. С фолловерами звезда делится не только приятным, но и тем, что ее ранит.

Так, 3 октября Алина Гросу рассказала о трагедии в семье. Оказывается, у певицы умерла бабушка, Клавдия Ивановна. Артистка призналась, что родственница оставила приятный след в ее сердце.

После пережитого горя красотка решила изменить внешность. В новом стори Инстаграм Гросу предстала кучерявой брюнеткой. Звезда поиграла с камерой, подмигивая в нее и выставляя язык.

"Немножко шок-контента. Как вам?)", - написала певица.

Кадры не собрали лайков и комментариев открытом доступе, так как в сторис нет такой возможности.

Отметим, Алина Гросу, в основном, выпускает лирические песни и снимает на них клипы. Во многих клипах участвовал ее возлюбленный актер Роман Полянский.

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