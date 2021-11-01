Известная блогерша Лариса Хапуга опозорила певицу Алину Гросу, "перепутав" ее с российской звездой Алсу на светской вечеринке.

Как сообщает Politeka.net, известная журналистка и блогерша Светлана Махничева в своем образе Ларисы Хапуги решила разыграть певицу Алину Гросу на светском мероприятии. Надо сказать, что у нее получилось – звезда очень заметно растерялась, на ее лице было написано непонимание происходящего.

В ролике, который блогерша опубликовала в своем Instagram видно, что она подходит к Алине и просит с ней сфотографироваться. При этом Хапуга очень убедительно и задорно играет, как будто спутала Гросу с российской певицей Алсу.

"Сережа, посмотри, как хорошо сохранилась Алсу. Я хочу фотографию с Алсу. Давай, фоткай, фоткай. Боже, вы так хорошо сохранились, прекрасно просто. Вы прекрасно выглядите", - говорит блогерша, подходя к Алине и отрывая ее от разговора с возлюбленным Романом Полянским.

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