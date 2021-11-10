Известный украинский телеведущий Александр Педан, который ведет реалити-шоу "Эксы", сорвался с огромной высоты.
Как передает Politeka.net, Александр Педан является популярным украинским телеведущим и шоуменом. Он прославился благодаря своему участию в КВН, которому посвятил около 9-ти лет. Сейчас Александр работает телеведущим на множестве популярных шоу, в том числе "Эксы" и "Хто зверху?".
Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Он со своим 5-летним сыном Марком пришел на скалодром.
Не смотря на то, что мальчику всего 5 лет, у него получилось одолеть такой тяжелый вид спорта.
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"Марк, 5 лет, маленький скалолаз, горжусь!", - заявил Александр Педан.
"Папа, почти 40. Дисциплина трудность", - сказал про себя ведущий шоу "Эксы".
Однако, не смотря на сложность, Александру Педану удалось покорить вершину. После этого, он в один момент слетел с большой высоты.
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