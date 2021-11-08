Известный телеведущий Александр Педан удивил кадрами из ванной комнаты, в котором у него произошла бытовая "катастрофа".

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий Александр Педан, который недавно попал в "суд", и который является ведущим шоу "Эксы", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз в сторис шоумен показал неожиданные кадры из ванной комнаты.

Оказалось, что у Александра в ванной из-под крана течет коричневая жидкость. Похоже, это ржавая вода или что-то подобное. Цвет воды неприятно впечатляет, особенно учитывая, что она набирается в белоснежную ванну. Сам Педан просто растерянности от происходящего и просит о помощи.

"Ребят, у нас в ванной течет вот такого цвета вода. Посмотрите. Нет, ну это жесть. А что вы делаете? Посоветуйте, пожалуйста", - говорит Александр в ролике, который показал в сторис, демонстрируя "катастрофу".

Напомним, Ведущий шоу "Эксы" Педан в одних плавках устроил экстрим в Одессе: "Немного подмерз".

Как сообщала Politeka, Ведущий шоу "Эксы" Педан оконфузился, записывая видео с дочерью: "Мы с Валерией...".

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