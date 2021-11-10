Судья «Мастер Шеф», известный ресторатор Эктор Хименес-Браво признался, что очень осторожно относится к популярности, которая, по его словам, не вечна.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм мужчина опубликовал фото с фанатками и решил поразмышлять на тему популярности.

«Любовь фанатов – не вечна. В Instagram все пытаются создать образ, казаться, а не быть. Но на самом деле, намного сложнее быть собой, показать жизнь такой, какая есть. Я сам много лет был на телевидении и транслировал только красивую картинку. Очень мало о своем прошлом и о том, что на самом деле происходит в моей жизни», - признался Эктор.

По его словам, однажды о нем сняли документальный фильм «Моя правда». Но в социальных сетях довольно трудно признаться, если в жизни что-то идет не так.

«Слава — это всегда американские горки. Ты существуешь, пока вокруг тебя что-то шумит. Когда люди при встрече просят фото с тобой, узнают тебя даже в очках и маске. Но важнее быть самим собой, быть честным. Я стараюсь», - отметил Хименес-Браво.

Напомним, что Хименес-Браво вспомнил необычные случаи своих служебных романов: "Верх безответственности".

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