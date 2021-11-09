"Не помітили, що там є камера"

Відомий ресторатор, шоумен і суддя шоу «Майстер Шеф» Ектор Хіменес-Браво поділився скандальною історією, яка одного разу сталася у нього на роботі.

Як пише Politeka.net, шеф-кухар розповів про те, до чого можуть привести службові романи, на своїй сторінці в Instagram.

Хіменес-Браво зізнався, що за роки роботи в його практиці накопичилися різні випадки службових романів, серед яких були і його власні, які, втім, закінчилися невдало.

Однак, іноді подібні романи можуть привести навіть до звільнення. Так, Ектор розповів, що одного разу «зловив на гарячому» двох своїх співробітників.

"Я перевіряв нічний камера, щоб подивитися, як прибирають кухню. А побачив як кухар і кондитер після закриття займалися любов'ю просто на робочий поверхню. Вони не помітив, що там є камера", - написав шеф-кухар.

Він підкреслив, що не зміг пробачити подібної поведінки.

"Це був верх безвідповідальність, я звільнив обох", - розповів Хіменес-Браво.

Розповідаючи про власні службові романи, Ектор згадав випадок, коли закохався в колегу з ресторану на Мальдівах, проте їх роман тривав зовсім недовго, а після розставання вони виявилися удвох на крихітному острові і ще довго працювали там разом.

Для себе Ектор бачить тільки один правильний варіант службового роману - коли пара працює в різних ресторанах.

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