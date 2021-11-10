Ектор Хіменес-Браво, який став зіркою шоу" Майстер Шеф", показав себе і історію, яку ховав, чим насмішив українців.
Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво став популярним вітчизняним ресторатором, який народився в Колумбії. Також зірка розвиває свій бізнес в Канаді, а ще став справжньою зіркою на ТБ, будучи зірковим суддею шоу "Майстер Шеф". Нещодавно Ектор вирушав на відпочинок на Мальдіви, але вже повернувся назад. Не забуває Хіменес-Браво і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому відео Ектор стіл в майці, загадково посміхаючись.
"Чому ти ховаєш свою історію браузера, Ектор", - написано було на відео.
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"Моя історія браузера:
Чому Шкарпетки шкарпетки?
Та ні, напевно що це?
Чому салат шуба це теж одяг
Що буде, якщо прощатися через поріг
Чому у нас sock, а у них no sock", - були написані запити.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Ахахаха", "Ору", "я в дитинстві думав, що салат шуба це одяг".
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