Эктор Хименес-Браво, который стал звездой шоу "Мастер Шеф", показал себя и историю браузера, которую прятал, чем насмешил украинцев.
Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво стал популярным отечественным ресторатором, который родился в Колумбии. Также звезда развивает свой бизнес в Канаде, а еще стал настоящей звездой на ТВ, будучи звездным судьей шоу "Мастер Шеф". Недавно Эктор отправлялся на отдых на Мальдивы, но уже вернулся обратно. Не забывает Хименес-Браво и о социальніх сетях, где делится с фанатами самым интересным.
На новом видео Эктор стол в майке, загадочно улыбаясь.
"Почему ты прячешь свою историю браузера, Эктор", - написано было на видео.
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"Моя история браузера:
Почему носки шкарпетки?
Да нет, наверное что это?
Почему салат шуба это тоже одежда
Что будет, если прощаться через порог
Почему у нас sock, а у них no sock", - были написаны запросы.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Ахахаха", "Ору", "Я в детстве думал, что салат шуба это одежда".
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