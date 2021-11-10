Эктор Хименес-Браво, который стал звездой шоу "Мастер Шеф", показал себя и историю браузера, которую прятал, чем насмешил украинцев.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво стал популярным отечественным ресторатором, который родился в Колумбии. Также звезда развивает свой бизнес в Канаде, а еще стал настоящей звездой на ТВ, будучи звездным судьей шоу "Мастер Шеф". Недавно Эктор отправлялся на отдых на Мальдивы, но уже вернулся обратно. Не забывает Хименес-Браво и о социальніх сетях, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео Эктор стол в майке, загадочно улыбаясь.

"Почему ты прячешь свою историю браузера, Эктор", - написано было на видео.

"Моя история браузера:

Почему носки шкарпетки?

Да нет, наверное что это?

Почему салат шуба это тоже одежда

Что будет, если прощаться через порог

Почему у нас sock, а у них no sock", - были написаны запросы.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ахахаха", "Ору", "Я в детстве думал, что салат шуба это одежда".

Напомним, кухня "Мастер Шеф"-11 превратились в филиал ада, а Эктор Хименес-Браво в дьявола

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