Учасник "МайстерШеф 11" Олександр Кривець та Дмитро Діхтяр, який вже вилетів з шоу, знайшли чим здивувати публіку в гонитві за перемогою.
В одинадцятому ефірі в рамках одного з конкурсів членам команди можна було з'їсти один з інгредієнтів суперників. Олександр Кривець з "синіх" вирішив насолити опонентам, з'ївши їх приготоване карпаччо (блюдо з тонко нарізаних шматочків сирої яловичої вирізки, приправленої соусом).
"Подивіться, яка свиня", - вигукнула Яна Лєскова, капітан "червоних", спостерігаючи як Кривець "знищує" тацю з блюдом.
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Примітно, що допомогти Кривцю зголосився ще один учасник "синьої" команди Дмитро Діхтяр - вегетаріанець, який два роки не їв м'яса.
"Діма, який кричить на всіх, хто їсть м'ясо "фу"? Діма йде їсти наше карпаччо? Я просто не розумію", - з обуренням коментувала Лєскова.
Таким чином, Кривець і Діхтяр швиденько розправилися з карпаччо на очах у здивованого судді "МайстерШеф" Ектора Хіменеса-Браво.
Користувачі активно обговорюють ситуацію:
"Саша, молодець. Я сміялася. А Яна так дивилася, поглядом вбивала🤣"
"Саша: виконує все в рамках конкурсу, щоб перемогти. Люди: він такий поганий, як же так можна. Ви зовсім з глузду з'їхали?"
"Ну і молодець) мені сподобалося, як він сказав: "я за рамки конкурсу не виходив - вибачатися не збираюся"
"Вчинок Саші виглядає негарно. Але конкурс є конкурс"
"Гаразд Саша, але ось Діма реально дав жару😅"
"Та боже, там того м'яса кіт наплакав. І я б з'їла і добавки попросила. Чого вони такий акцент на цьому роблять?"
"А Діма ж веган!!!!😕"
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