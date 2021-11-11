Певица Таисия Повалий, которая живет и строит карьеру в России, показала себя в объятиях сына, поделившись новостью с фанатами в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Таисия Повалий является успешной отечественной певицей, получившей звание Народного и Заслуженного артиста Украины еще в 90-х годах. После 2013-го года Таисия уехала из Украины в Россию строить карьеру певицы. Не забывает Повалий и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Повалий была вместе с сыном, который делал селфи. Парочка улыбалась, смотря в зеркало.

"Как-то я по-особенному Счастлива! Волнительно и очень трогательно! Удивительно-восхитительный проект "Две Звезды. Отцы и дети"!", - написала Таисия.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моложе Дениса выглядит", "Вау!!! Чувствую будет интересно, ждем", "Вот это да! какие прекрасные новости! настоящий сюрприз, очень ждём!!! будем болеть за вас с Деном всей душой!", "Обалденное фото!!!!! Как мы рады за Вас с Деном, Таечка!!! Ждем с нетерпением проект!!! Удачи Вам, настроения и счастливого сотрудничества с сыном!!! Вы, как подружка, рядом с ним, молоденькая и хорошенькая!!!", "Даже не верится, что у вас такой взрослый сын. Похожи, те же добрые голубые глаза".

Напомним, единственный сын Повалий честно высказался, какой она была мамой

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