Украинская певица Оля Цибульская, которая является подругой и кумой Михаила Хомы (Дзидзьо), впечатлила очередным пикантным образом на съемках.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 35-летняя красотка опубликовала свежее фото, на котором предстала в эффектном бархатном платье с декольте необычной формы. Прекрасные формы артистки привлекли взгляды ее поклонников. Образ Цибульская традиционно завершила цветами в волосах, которые она так любит.

«Иногда, после сложного и долгого дня нам всем нужно, чтобы кто-то просто сказал «ты кипяток», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу отзывов.

«Очень подходят эти цветы в волосах», «Задумчивая и влюбленная», «Она носила цветы в волосах», «Невероятно хорошо», «Каждый образ невероятен», «Очаровательная, задумчивая леди!», «Очень красивый образ», «Блин, какая же офигенно шикарная девушка», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Цибульская ведет еженедельное шоу на музыкальном канале.

Напомним, что Оля Цибульская впечатлила талантами на ферме: «Доить я пробовала только…».

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