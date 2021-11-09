Популярна співачка і телеведуча Ольга Цибульська, яка є подругою і кумою Михайла Хоми (Дзідзьо), здивувала фотографією з величезним животом.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка влаштувала рубрику відповідей на запитання шанувальників. Артистку запитали, чи був у неї токсикоз під час вагітності. Зірка опублікувала фото зі світського заходу, на якому позувала з великим животом.

"Не було. Була сильна печія на останніх тижнях. Тому запивала Боржомі молоком і навпаки", - поділилася своїм досвідом артистка.

Також шанувальники попросили зірку показати свого чоловіка, який ніколи не з'являється в її соціальних мережах. Ольга відреагувала на прохання, поділившись гарячим знімком, на якому міцно обіймає чоловіка. Правда, обличчя чоловіка виявилося захованим за Ольгою.

Як відомо, артистка одружена з екс-депутатом Радивилівської міської ради Сергієм Грисюком. Пара виховує сина Нестора.

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