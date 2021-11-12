Звезду 90-тых годов и популярного артистка El Кравчука (Андрей Остапенко) с трудом узнали на "Світському житті".

Как передает Politeka.net, на шоу "Світське життя", которое ведет Катя Осадчая, произошла замена. Вместо неё на мероприятие отправилась известная молодая артистка Jerry Hail.

Так, на этот раз на аккаунте программы "Світське життя" опубликовали новое фото. На кадрах новая репортерка отправилась на мероприятие к старшому поколению звезд. Среди них: El Кравчук, Ольга Сумская, Оксана Белозер и Петр Черный.

"Приглашенная репортерка «Світського життя» на этой неделе - @thejerryheil

Вместе со звездой молодежи сходили на концерт к артистам старшего поколения - пели, импровизировали и снимали ток-токи!", - сообщили на аккаунте.

Поклонники шоу оставили множество комментариев, где едва смогли узнать в одном из фото El Кравчука: "Это Эль Кравчук что ли?", "Неужели Эль Кравчук так низко упал!???? Ничего своего, только копия Кончиты????", "А кто на первом фото?", "Ель Кравчук хорошо выглядит! Хорошо помню, когда он в лагерь к нам украинским детям приезжал на Кубе".

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