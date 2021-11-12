"Для большинства парней это важный аспект"

Главный герой шоу «Холостяк-11» Михаил Заливако рассказал, какие девушки, по его мнению, не привлекают парней, и в чем может быть проблема.

Как пишет Politeka.net, харьковский предприниматель, который прославился на всю страну как харизматичный «холостяк» в 11-м сезоне шоу, поделился своими размышлениями на тему отношений в Инстаграм.

Так, Заливако рассказал, что считает ключевым аспектом здоровых отношений.

«Я, как мужчина, считаю, что без самореализации невозможно построить здоровые отношения. Потому что для большинства парней это важный аспект. И это девушки чувствуют, потому что это его сила, уверенность, ответственность», - подчеркнул Михаил.

Он также раскрыл, что может заинтересовать парней в девушках.

«Я также уверен, что парней не будут цеплять девушки, которые ничем не увлекаются, не развиваются, ни к чему не стремятся», - рассказал Заливако.

Он отметил, что в свое время победительница «Холостяка» Анна Богдан заинтересовала его именно благодаря своей увлеченности и уверенности в себе.

«То, что меня зацепило в Ане – то, что она живая, у нее есть свои увлечения. Она знает, чего хочет, уверенная в себе девушка», - отметил бывший «холостяк».

Добавим, что сейчас они с Богдан живут вместе и вовсю демонстрируют, как счастливы в отношениях.

Напомним, экс-"холостяк" Заливако рассказал о расставаниях с девушками до Анны Богдан.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Богдан дала совет, как изменить свою жизнь.

Также Politeka писала, что избранница «Холостяка» Заливако Богдан ошеломила признанием об участии в шоу.