Главный герой шоу «Холостяк-11» Михаил Заливако рассказал, какие девушки, по его мнению, не привлекают парней, и в чем может быть проблема.
Как пишет Politeka.net, харьковский предприниматель, который прославился на всю страну как харизматичный «холостяк» в 11-м сезоне шоу, поделился своими размышлениями на тему отношений в Инстаграм.
Так, Заливако рассказал, что считает ключевым аспектом здоровых отношений.
«Я, как мужчина, считаю, что без самореализации невозможно построить здоровые отношения. Потому что для большинства парней это важный аспект. И это девушки чувствуют, потому что это его сила, уверенность, ответственность», - подчеркнул Михаил.
Он также раскрыл, что может заинтересовать парней в девушках.
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«Я также уверен, что парней не будут цеплять девушки, которые ничем не увлекаются, не развиваются, ни к чему не стремятся», - рассказал Заливако.
Он отметил, что в свое время победительница «Холостяка» Анна Богдан заинтересовала его именно благодаря своей увлеченности и уверенности в себе.
«То, что меня зацепило в Ане – то, что она живая, у нее есть свои увлечения. Она знает, чего хочет, уверенная в себе девушка», - отметил бывший «холостяк».
Добавим, что сейчас они с Богдан живут вместе и вовсю демонстрируют, как счастливы в отношениях.
Напомним, экс-"холостяк" Заливако рассказал о расставаниях с девушками до Анны Богдан.
Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Богдан дала совет, как изменить свою жизнь.
Также Politeka писала, что избранница «Холостяка» Заливако Богдан ошеломила признанием об участии в шоу.