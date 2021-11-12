Украинская певица и кума музыканта Дзидзьо Оля Цибульская рассказала о том, что выросла в общежитии и призналась, как наблюдения за мамой дома повлияли на ее взрослую жизнь.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась откровениями в своих сториз. Так, Цибульская похвалилась тем, что ее родители переехали в собственную большую квартиру.

«Мы об этом мечтали все детство, потому что жили в общежитии, все в одной комнате. И хотелось больше своего пространства для счастья», - рассказала звезда.

Она также отметила, что в таких условиях ей было очень заметно, сколько обязанностей брала на себя ее мама.

«И я себе пообещала, что когда вырасту ничего не буду делать дома. Ну ленивая я, ленивая…Не люблю ни убирать, ни мыть посуду, ни вытирать пыль…Ничего!», - честно призналась Цибульская.

Позже она добавила, что из-за своей нелюбви к уборке доверяет это дело специальным клининговым сервисам. Цибульская похвасталась, что таким образом полы у нее дома настолько чистые, что она может их лизнуть. Певица наглядно продемонстрировала это на видео, действительно лизнув пол.

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