Популярная супермодель Синди Кроуфорд поделилась в сети очаровательным утренним фото, на котором позирует в одном халате.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая американская супермодель Синди Кроуфорд часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети необычным кадром, на котором показала свое утро.

На новой фотографии Синди запечатлена в красивой светлой комнате с панорамными окнами, она сидит за столом и наслаждается кофе и видами. Перед камерой супермодель появилась в уютном домашнем халате светлого оттенка, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только умиротворенный вид.

В подпсии к публикации Кроуфорд написала: "Утренний свет и немного кофеина". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото красотки: "Вечная красота", "Идеальное утро", "Прекрасная", "Очень красиво", "Доброе утро, красотка!", "Ты все еще красивая женщина", "Доброе утро, солнышко", "Красотка", "Очень красивая".

Напомним, Дочь Синди Кроуфорд в платье на тонких бретельках украсила обложку глянца: "Натуральная красота".

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