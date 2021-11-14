Актриса и модель Чон Хо Ён, которая стала одной из ведущих героинь сериала "Игра в кальмара", показала, как выглядела на подиуме, порадовав фолловеров в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Чон Хо Ён начала карьеру в качестве модели. Звезда принимала участие во множестве показов, но мировую славу это не принесло. Но после того как вышел в свет сериал "Игра в Кальмара" от Netflix, у звезды появились десятки миллионов подписчиков в Инстаграм. И актриса старается не разочаровывать своих фолловеров и регулярно радует их новыми фото и видео в социальной сети.

На последнем фото Чон была в платье со шлейфом, а на ногах можно увидеть необычную обусь с кольцами золотого цвета. До этого звезда показала образ в кожаном наряде, который подчеркнул фигуру Хо Ён.

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