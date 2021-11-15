Популярная украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская, которая является кумой и подругой Дзидзьо, рассказала интересный факт о начале своей карьеры.

Как пишет Politeka.net, Цибульская прославилась после участия и победы в первой «Фабрике звезд». Там Ольга пела в дуэте с Александром Бодянским, с которым жила после проекта. У себя в Инстаграм артистка призналась, что продюсер Юрий Никитин, который является продюсером Верки Сердючки и группы KAZKA, предлагал ей сменить имя.

«На Фабрике Юрий Никитин дал нам задание придумать себе псевдоним. Я остановилась на имени Рита Гарден. Но оно никак не прижилось. Потому что Оля – моя суть», - подписала фото звезда.

Отметим, что Ольга опубликовала фото с проекта, в котором она участвовала в 2007 году. На снимке красотка позировала в необычном платье.

Добавим, что сегодня Цибульская активно строит сольную карьеру и работает телеведущей на музыкальном канале.

Напомним, что Оля Цибульская показала большой живот на последних сроках беременности: фото.

Как сообщала Politeka, Цибульская откровенно рассказала о детстве в общежитии: "Я себе пообещала, что...".

Также Politeka писала, что Цибульская приковала взгляды к внушительному декольте: «Задумчивая и влюбленная».