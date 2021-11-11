Українська співачка Оля Цибульська, яка є подругою і кумою Михайла Хоми (Дзідзьо), вразила черговим пікантним образом на зйомках.

Як пише Politeka.net, в Instagram 35-річна красуня опублікувала свіже фото, на якому постала в ефектному оксамитовому платті з декольте незвичайної форми. Прекрасні форми артистки привернули погляди її шанувальників. Образ Цибульська традиційно завершила квітами у волоссі, які вона так любить.

"Іноді, після складного і довгого дня нам всім потрібно, щоб хтось просто сказав «ти кипяток",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу відгуків.

"Дуже підходять ці квіти у волоссі", "задумлива і закохана", "Вона носила квіти у волоссі", "неймовірно добре", "кожен образ неймовірний", "Чарівна, задумлива леді!", "Дуже гарний образ", "блін, яка ж офігенно шикарна дівчина", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Цибульська веде щотижневе шоу на музичному каналі.

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