Українська співачка і кума музиканта Дзідзьо Оля Цибульська розповіла про те, що виросла в гуртожитку і зізналася, як спостереження за мамою вдома вплинули на її доросле життя.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася одкровеннями у своїх сторіз. Так, Цибульська похвалилася тим, що її батьки переїхали у власну велику квартиру.

"Ми про це мріяли все дитинство, тому що жили в гуртожитку, всі в одній кімнаті. І хотілося більше свого простору для щастя", - розповіла зірка.

Вона також зазначила, що в таких умовах їй було дуже помітно, скільки обов'язків брала на себе її мама.

"І я собі пообіцяла, що коли виросту нічого не буду робити вдома. Ну лінива я, лінива ... не люблю ні прибирати, ні мити посуд, ні витирати пил ... нічого!",- чесно зізналася Цибульська.

Пізніше вона додала, що через свою нелюбов до прибирання довіряє цю справу спеціальним клінінговим сервісам. Цибульська похвалилася, що таким чином підлоги у неї вдома настільки чисті, що вона може їх лизнути. Співачка наочно продемонструвала це на відео, дійсно лизнувши підлогу.

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