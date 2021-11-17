Актер объяснил, что не так у них с женой

Известный актер и участник "Танців з зірками" Константин Войтенко рассказал о ссорах с женой, и как они оказались на грани развода.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский актер и участник "Танців з зірками", который претендует на победу в шоу, Константин Войтенко в интервью Кате Осадчей рассказал о том, что происходит у них с женой. По словам артиста, они с супругой сейчас на грани развода, и не живут вместе. А причиной раздора в семье стала нечестность с самого начала.

"Мы разъехались не потому, что мы поссорились, а потому что так сейчас нам комфортнее. Мы с лета на грани развода, но мы не с лета не живем вместе", - говорит Константин.

По словам Войтенко, причиной кризиса в отношениях с женой стала нечестность с самого начала их союза. Он отмечает, что они пытались додумывать друг за друга, переделать друг друга, не принимали вторую половинку такой, какая она есть. Он также добавил, что, когда у него появляется хоть несколько часов свободного времени, он едет и видится с дочерью.

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