Украинская певица и телеведущая, кума музыканта и продюсера Дзидзьо Оля Цибульская призналась, что однажды очень сильно боялась выходить на сцену.
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда устроила любимую рубрику ответов на вопросы поклонников. Она откровенно рассказывала о своем прошлом, воспитании ребенка, а также творческой карьере. Один из поклонников спросил у Ольги, боялась ли она когда-нибудь выходить на сцену.
Ольга опубликовала фото, на котором позировала в обнимку с известным телеведущим Юрием Горбуновым.
«8 лет назад моя первая работа в паре с Юрием Горбуновым. Волновалась очень. Он суперзвезда и на сцене Дворца Украина. Все прошло супер. Обожаю работать вместе», - отметила Цибульская.
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Как известно, карьера Цибульской начиналась с онлайн-эфиров телевизионных магазинов, а также на сцене «Фабрики звезд». Сейчас артистка является телеведущей, параллельно пытаясь развивать свою сольную карьеру певицы.
Напомним, что Оля Цибульская приковала взгляды к эффектному декольте: «Задумчивая и влюбленная».
Как сообщала Politeka, Цибульская призналась, что Юрий Никитин предлагал ей сменить имя: «Не прижилось».
Также Politeka писала, что Цибульская откровенно рассказала о своем детстве: "Я себе пообещала".