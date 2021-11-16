Украинская певица и телеведущая, кума музыканта и продюсера Дзидзьо Оля Цибульская призналась, что однажды очень сильно боялась выходить на сцену.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда устроила любимую рубрику ответов на вопросы поклонников. Она откровенно рассказывала о своем прошлом, воспитании ребенка, а также творческой карьере. Один из поклонников спросил у Ольги, боялась ли она когда-нибудь выходить на сцену.

Ольга опубликовала фото, на котором позировала в обнимку с известным телеведущим Юрием Горбуновым.

«8 лет назад моя первая работа в паре с Юрием Горбуновым. Волновалась очень. Он суперзвезда и на сцене Дворца Украина. Все прошло супер. Обожаю работать вместе», - отметила Цибульская.

Как известно, карьера Цибульской начиналась с онлайн-эфиров телевизионных магазинов, а также на сцене «Фабрики звезд». Сейчас артистка является телеведущей, параллельно пытаясь развивать свою сольную карьеру певицы.

Напомним, что Оля Цибульская приковала взгляды к эффектному декольте: «Задумчивая и влюбленная».

Как сообщала Politeka, Цибульская призналась, что Юрий Никитин предлагал ей сменить имя: «Не прижилось».

Также Politeka писала, что Цибульская откровенно рассказала о своем детстве: "Я себе пообещала".