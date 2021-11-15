Популярна українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська, яка є кумою і подругою Дзідзьо, розповіла цікавий факт про початок своєї кар'єри.
Як пише Politeka.net, Цибульська прославилася після участі і перемоги в першій «Фабриці зірок». Там Ольга співала в дуеті з Олександром Бодянським, з яким жила після проекту. У себе в Instagram артистка зізналася, що продюсер Юрій Нікітін, який є продюсером Вєрки Сердючки і групи KAZKA, пропонував їй змінити ім'я.
"На фабриці Юрій Нікітін дав нам завдання придумати собі псевдонім. Я зупинилася на імені Ріта Гарден. Але воно ніяк не прижилося. Тому що Оля – моя суть", - підписала фото зірка.
Відзначимо, що Ольга опублікувала фото з проекту, в якому вона брала участь в 2007 році. На знімку красуня позувала в незвичайній сукні.
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Додамо, що сьогодні Цибульська активно будує сольну кар'єру і працює телеведучою на музичному каналі.
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