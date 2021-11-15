Вот это отец, я понимаю

Популярный телеведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов, который является бессменным ведущим «Танцев со звездами», показал как ухаживает за маленьким сыном.

Как пишет Politeka.net, почти три месяца назад супруга артиста, телеведущая Катя Осадчая подарила ему второго сына - Даниила. Ни во время беременности. Ни после нее она не оставляла авторскую программу "Світське життя". И сейчас, когда Осадчая на съемках, с ребенком сидит Горбунов.

Один из таких моментов он показал в новом посте на своей странице в Инстаграм.

«Наша мама на съемках! Не усатый нянь при деле!» - написал артист.

На фото запечатлено, как Горбунов кормит маленького сына из бутылочки.

«Как мило», «Молодец», «Очень мило», «Какой Вы-молодец!», «Снимаю шляпу», «Классно», «Какой заботливый», «Вот это отец, я понимаю. Отправьте Катю не на съемки, а по дочку, чтобы уже был комплект», «Вы – пример настоящего отца», - пишут в комментариях.

Напомним, что Горбунов уехал в Одессу без жены, похваставшись апартаментами: "Снова на халтурку?".

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