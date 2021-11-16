Корейский сериал «Игра в кальмара» был назван самым популярным сериалом на Netflix, создатели хита недавно подтвердили, что планируют выход второго сезона, а теперь всячески подогревают интерес публики.

Как передает Politeka.net, новый пост на официальной испанской странице Netflix в Инстаграм вызвал большой ажиотаж.

«В нашей альтернативной реальности они выигрывают все», - говорится в посте.

При этом на фото изображены три героини сериала.

«Выглядит хорошо», «Только кроме той, что посередине», «Мне нужен следующий сезон», «Хочу второй сезон», - писали в комментариях пользователи Сети.

Отметим, на днях создатель и сценарист сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек подтвердил, что зрителей действительно ждет продолжение сериала.

При этом уточняется, что пока рано говорить о сроках выхода второго сезона сериала.

Известно, что «Игра в кальмара» — проект, который прошел довольно долгий путь от замысла до премьеры. Режиссер начал работу над будущим хитом в 2008 году.

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