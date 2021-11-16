Корейский сериал «Игра в кальмара» был назван самым популярным сериалом на Netflix, создатели хита недавно подтвердили, что планируют выход второго сезона, а теперь всячески подогревают интерес публики.
Как передает Politeka.net, новый пост на официальной испанской странице Netflix в Инстаграм вызвал большой ажиотаж.
«В нашей альтернативной реальности они выигрывают все», - говорится в посте.
При этом на фото изображены три героини сериала.
«Выглядит хорошо», «Только кроме той, что посередине», «Мне нужен следующий сезон», «Хочу второй сезон», - писали в комментариях пользователи Сети.
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Отметим, на днях создатель и сценарист сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек подтвердил, что зрителей действительно ждет продолжение сериала.
При этом уточняется, что пока рано говорить о сроках выхода второго сезона сериала.
Известно, что «Игра в кальмара» — проект, который прошел довольно долгий путь от замысла до премьеры. Режиссер начал работу над будущим хитом в 2008 году.
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