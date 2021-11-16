Певица и модель Камалия, которая является самой богатой певицей Украины из-за своего мужа-миллиардера Мохаммада Захура, показала, как сохраняет красоту и молодость.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у артистки появились кадры, сделанные в клинике. 44-летняя артистка покрасовалась в коридорах салона, впечатлив моложавым видом.

«В здоровом теле здоровый дух! А каждая женщина обязана быть здоровой и самой красивой! Вот и я заехала на процедурки», - похвасталась красотка.

В комментариях звезде оставили массу приятных отзывов.

«Ты все время выглядишь как подросток!», «Моя мудрая, красивая, стильная и самая любимая», «Красивая и стильная!», «Молодость вам к лицу», «Красота спасёт мир!», «Хорошенькая», «Красота сияет из-за здоровья!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Камалия начинала свою карьеру как модель, но позже стала известной певицей. Благодаря мужу артистку хорошо знают за пределами Украины, где она регулярно гастролирует.

Напомним, что Камалия ошеломила дерзким образом вместе с дочками: «Прекрасно выглядит брюнеткой».

Также Politeka писала, что Камалия показала подросших дочерей-близняшек, насмешив видом: "Такие забавные".

А еще Politeka рассказывала, что Камалия очаровала украинцев новым образом: "Ого, настоящая!".