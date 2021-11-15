Артистка і модель Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, так як вона вийшла заміж за пакистанського мільярдера, показала себе з дочками-близнючками.
Як пише Politeka.net, модель, яка перемогла на "Міс Світу" в Калінінграді, а також співачка Камалія одружена з Британсько-українським мільярдером пакистанського походження. У пари є двоє дочок-близнят. Не забуває Камалія і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових сторіс співачка була в масці. Дівчата лежали поруч, демонструючи свої обличчя. Тільки у маляток теж були спеціальні маски на обличчях. Фото вийшло досить кумедним і цікавим.
"Масочний режим", - написала Камалія.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Навіть в масках ви прекрасні дівчата", "вогонь", " милі дівчатка і мама. Такі кумедні на фото з масками".
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