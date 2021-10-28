Известная певица Камалия показала яркие фото с мужем и дочками-двойняшками, которые вышли на подиум украинской недели моды.

Как сообщает Politeka.net, известная артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, так как она замужем за иранским миллиардером Мохаммадом Захуром, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательными кадрами с мужем и дочками-двойняшками, и рассказала о том, что ее девочки впервые вышли на подиум.

На фотографиях, которые показала Камалия, ее можно увидеть с мужем и дочками в закулисье украинской недели моды. Похоже, нарядные родители пришли поддержать своих юных красоток во время выступления на показах. Девочки тоже нарядные – они в разных платьицах, но с похожими прическами. При этом отличаются девочки не только нарядами, но и ростом – одна чуть выше.

В подписи к публикации Камалия написала: "Г – гордость. Наши принцессы покоряют подиум. Спасибо за организацию основателю Недели моды в Украине @jfwua @nataspecial! Я счастлива". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото на странице звезды, засыпая семейство комплиментами.

Напомним, Самая богатая певица Украины похвасталась подросшими дочерями, блистающими на подиуме: "Великолепные принцессы".

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