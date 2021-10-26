Победительница "Мисс мира" и исполнительница Камалия Захур, жена азиатского миллиардера, показала, как близняшки-девочки выступили на международном показе мод, порадовав украинцев.
Как пишет Politeka.net, Камалия Захур, которая одержала триумф на соревновании "Мисс Мира", проходившем в Калининграде. Звезда вышла замуж за успешного бизнесмена из Пакистана Мохаммада Захура, от которого родила двоих детей - Арабеллу и Мирабеллу. Девочки уже радуют своими талантами, а в этот раз Камалия в Инстаграм решила показать, как малышки приняли участие в показе мод.
На видео девочки прошлись по подиуму.
"Арабалла и Мирабелла модели на международном показе", - написала Камалия.
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"Мои принцессы и юные модели на международном показе Junior Fashion Week 2021", - написала уже в посте Захур.
Фанаты поставили более 700 лайков и написали комментарии:
"Умнички", "Красавицы", "какие симпотяжки", "Ваши великолепные принцессы", "Насколько большие девочки".
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