Победительница "Мисс мира" и исполнительница Камалия Захур, жена азиатского миллиардера, показала, как близняшки-девочки выступили на международном показе мод, порадовав украинцев.

Как пишет Politeka.net, Камалия Захур, которая одержала триумф на соревновании "Мисс Мира", проходившем в Калининграде. Звезда вышла замуж за успешного бизнесмена из Пакистана Мохаммада Захура, от которого родила двоих детей - Арабеллу и Мирабеллу. Девочки уже радуют своими талантами, а в этот раз Камалия в Инстаграм решила показать, как малышки приняли участие в показе мод.

На видео девочки прошлись по подиуму.

"Арабалла и Мирабелла модели на международном показе", - написала Камалия.

"Мои принцессы и юные модели на международном показе Junior Fashion Week 2021", - написала уже в посте Захур.

Фанаты поставили более 700 лайков и написали комментарии:

"Умнички", "Красавицы", "какие симпотяжки", "Ваши великолепные принцессы", "Насколько большие девочки".

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