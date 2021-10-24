Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, показала триумф своих дочерей-близняшек на показе мод.

Как пишет Politeka.net, Камалия стала успешной моделью, победив на конкурсе "Мисс мира". Звезда также строит карьеру певицы. Камалию называют самой богатой певицей Украины, так как звезда вышла за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. У пары родилось двое дочерей - Арабелла и Мирабелла. Девочки-близняшки всесторонне развиваются и пробуют себя в разных амплуа.

В этот раз Камалия показала, как малышке вышли на подиум детского показала.

"Арабелла и Мирабелла приняли участие в показе", - написала Камалия.

"Всем добрый день. Мы находимся сейчас на джуниор фэшн кидс. Я очень жду выхода своих девчонок - Арабеллы и Мирабеллы", - сказала Камалия.

Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:

"Девочки какие красивые. Выразительные", "Камалия,Вы самая красивая наша, Украиночка!!".

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