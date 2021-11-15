Артистка и модель Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, так как она вышла замуж за пакистанского миллиардера, показала себя с дочерьми-близняшками.

Как пишет Politeka.net, модель, победившая на "Мисс Мира" в Калининграде, а также певица Камалия замужем за британско-украинским миллиардером пакистанского происхождения. У пары есть двое дочерей-близняшек. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис певица была в маске. Девочки лежали рядом, демонстрируя свои лица. Только у малышек тоже были специальные маски на лицах. Фото получилось достаточно забавным и интересным.

"Масочный режим", - написала Камалия.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Даже в масках вы прекрасны девченки", "Огонь", "Милые девочки и мама. Такие забавные на фото с масками".

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