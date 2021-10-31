Певица и легендарная модель Камалия Захур, которую прозвали самой богатой певицей Украины, похвасталась образами, в которых отпраздновала Хэллоуин со своими дочками.

Как пишет Politeka.net, Камалия является популярной артисткой и моделью. Она стала победительницей конкурса красоты "Мисс Мира", который проходил в Калининграде. Звезду называют самой богатой певицей, ведь ее мужем является миллиардер Мохаммад Захур. У пары есть двое маленьких дочерей - Мирабелла и Арабелла. Камалия часто показывает снимки с дочками на своей странице в Инстаграм.

Так, в этот раз, она показала, в каких костюмах они встретили Хэллоуин.

«Trick or treat! Happy Halloween!», - подписала артистка фото в новом посте.

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Пользователи Сети были восхищены. Также поклонники Камалии отметили, что ей очень идет темный цвет волос.

«Камалия прекрасно выглядит брюнеткой. Просто шикарно», «Какие классные образы», «Шикарные фотографии!🔥🔥🔥🔥 Образ просто мега 🔥🔥🔥 Вы страшно красивые!», «Здорово», - пишут в комментариях.

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