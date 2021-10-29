Модель и исполнительница Камалия, которая является самой богатой певицей Украины, показала роскошный особняк и детей.

Как пишет Politeka.net, Камалия является успешной моделью, став "Мисс Мира" в Калининграде, а также вышла замуж за пакистанского миллиардера. Теперь звезда занята карьерой певицы и воспитывает двоих дочерей - Мирабеллу и Арабелла. Камалия также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото, которое Камалия опубликовала в Инстаграм, звезда показала шикарный особняк и дочерей. Малышки нарядились Харли Квинн, чтобы встретить Хэллоуин. Также можно заметить просторную комнату всю в плитке и колоннах.

"Вот что заявили мои девочки сегодня утром - "Сегодня в нашей школе день переодевания на Хэллоуин. Мы выбрали разные образы Харли Квинн", - написала Камалия.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Обалденные девочки", "Милые девочки, все в маму", "Какие симпатюли", "Одна в маму , другая в папу...", "Такие милашки дай Вам Бог здоровья и счастья".

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