Співачка і легендарна модель Камалія Захур, яку прозвали найбагатшою співачкою України, похвалилася образами, в яких відсвяткувала Геловін зі своїми доньками.
Як пише Politeka.net, Камалія є популярною артисткою і моделлю. Вона стала переможницею конкурсу краси" Міс Світу", який проходив в Калінінграді. Зірку називають найбагатшою співачкою, адже її чоловіком є мільярдер Мохаммад Захур. У пари є двоє маленьких дочок-Мірабелла і Арабелла. Камалія часто показує знімки з доньками на своїй сторінці в Instagram.
Так, цього разу, вона показала, в яких костюмах вони зустріли Геловін.
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Користувачі Мережі були захоплені. Також шанувальники Камалії відзначили, що їй дуже йде темний колір волосся.
"Камалія чудово виглядає брюнеткою. Просто шикарно", "які Класні образи", "шикарні фотографії!🔥 🔥 🔥 🔥 Образ просто мега 🔥 🔥 🔥 ви страшно красиві!", "Здорово", - пишуть в коментарях.
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