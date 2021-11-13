Співачка і легендарна модель Камалія Захур, яку прозвали найбагатшою співачкою України, показала щасливий момент з життя - свою зустріч з шанувальниками і привітала українців з днем добра.

Як відомо, Камалія є популярною артисткою і моделлю, яка також стала переможницею конкурсу краси "Міс Світу". Також Камалію стали називати найбагатшою виконавицею країни після того, як вона вийшла заміж за мільйонера Мохаммада Захура

"Впевнена, добро живе в кожному серці! З Міжнародним Днем добра, друзі!❤ ️ "- написала Камалія під новим фото. На знімку артистка позувала разом з шанувальниками, колегою і дітьми.

Причому в оточенні натовпу вона відчувала себе впевнено і погодилася зробити миле фото:

"Камалія! Ваша доброта зцілює і радує людей .Щастя і здоров'я Вам і вашій родині; з Міжнародним Днем Добра Вас!💫❤ @kamaliyaofficial Ви неймовірно добра, щира; Ого, справжня!❤💫 💫 💫Я Дуже Скучила За Вами!❤; You are Queen!!",- пишуть фанати.

Нагадаємо, у Камалії і її чоловіка є двоє маленьких дочок-Мірабелла і Арабелла. Камалія часто показує знімки з доньками на своїй сторінці в Instagram. Раніше вона показала, в яких костюмах вони зустріли Хеллоуїн.

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