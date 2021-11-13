Певица и легендарная модель Камалия Захур, которую прозвали самой богатой певицей Украины, показала счастливый момент из жизни - свою встречу с поклонниками и поздравила украинцев с днем добра.

Как известно, Камалия является популярной артисткой и моделью, которая также стала победительницей конкурса красоты "Мисс Мира". Также Камалию стали называть самой богатой исполнительницей страны после того, как она вышла замуж за миллионера Мохаммада Захура

«Уверена, добро живет в каждом сердце! С международным Днём добра, друзья!❤️» - написала Камалия под новым фото. На снимке артистка позировала вместе с поклонниками, коллегой и детьми.

Причем в окружении толпы она чувствовала себя уверено и согласилась сделать милое фото:

«Камалия! Ваша доброта исцеляет и радует людей .Счастья и здоровья Вам и Вашей семье; С Международным Днём Добра Вас!💫❤ @kamaliyaofficial Вы Невероятно Добрая, Искренняя; Ого, Настоящая!❤💫💫💫Я Очень Соскучилась За Вами!❤; You are Queen!!», - пишут фанаты.

Напомним, у Камалии и ее супруга есть двое маленьких дочерей - Мирабелла и Арабелла. Камалия часто показывает снимки с дочками на своей странице в Инстаграм. Ранее она показала, в каких костюмах они встретили Хэллоуин.

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